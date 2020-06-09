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Watford kaleci Ben Foster'ın sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Watford, kaleci Ben Foster'ın sözleşmesini uzattı.
Watford Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Foster ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Foster, 2018'de West Bromwich Albion'dan ayrılarak Watford'a transfer olmuştu.
Foster, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'de bu sezon Watford kalesini 29 maçta korumuştu.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Watford kaleci Ben FosterSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 20:44
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