Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybolda beş Türk takımı Avrupa'da sahne alacak
Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 14-16 Mart tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları ile erkeklerde Halkbank Avrupa'da sahne alacak.
Türk temsilcilerin Avrupa'daki maç programı şu şekilde:
|Tarih
|Maç
|Kupa
|Saat
|Yarın
|Savino Del Bene (İtalya)-Türk Hava Yolları
|CEV Kupası Yarı Final 1. Maç
|22.00
|Yarın
|Developres (Polonya)-Eczacıbaşı Dynavit
|CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç
|20.00
|15 Mart Çarşamba
|VakıfBank-Vero Volley (İtalya)
|CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç
|19.30
|15 Mart Çarşamba
|Cucine Lube (İtalya)-Halkbank
|CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2. Maç
|22.30
|16 Mart Pe
Etiketler: Voleybol
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