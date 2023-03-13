Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları ile erkeklerde Halkbank Avrupa'da sahne alacak.

Türk temsilcilerin Avrupa'daki maç programı şu şekilde: