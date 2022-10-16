İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, İtalya'nın 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'nın ABD'yi 3-0 yenerek, şampiyonada üçüncü olduğu maçın ardından yıldız oyuncunun açıklamaları ülkede gündem oldu.

Egonu'nun özellikle İtalya'nın yarı finalde Brezilya'ya 3-1 yenildiği maçın ardından aldığı eleştirilere işaret ederek, ABD maçı sonunda menajerine, "Yeter artık. Bana neden İtalyan olduğumu dahi sordular. Artık yoruldum. Milli takıma devam edecek miyim bilmiyorum." ifadeleriyle dert yandığı görüntüler basına yansıdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Her seferinde hedefe konup, saldırıya uğramak canımı yakıyor"

Egonu'nun bu sözleri, "milli takımı tamamen bırakacağı" şeklinde yorumlanması sebebiyle ülkede şok etkisi yarattı.

Paola Egonu, daha sonra bu açıklamasının sorulması üzerine İtalyan Skysport kanalına açıklama yaptı.

"Her seferinde hedefe konup, saldırıya uğramak canımı yakıyor çünkü ben yüreğimi koydum ve asla saygıda kusur etmedim. Milli takım için önemli bir referans noktası mıyım? Umarım öyledir ancak biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Serbest bir yaz geçirmek istiyorum. Benim neden İtalyan olduğumu soran insanları okumak beni güldürüyor ve neden böyle insanları temsil ettiğimi kendime soruyorum."

[Fotoğraf: AA]

Egonu'nun menajeri Marco Reguzzoni de yıldız oyuncunun, maç sonunda yaşadığı hayal kırıklığının etkisiyle böyle bir çıkış yaptığını, kendisine yönelik eleştirilerden ötürü yorgun olduğunu ve "sadece bir mola" vermek istediğini belirterek, Egonu'nun sözlerine açıklık getirdi.

Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu, yeni sezonda VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın formasını giyecek.