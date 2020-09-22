Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nda 8 koronavirüs vakası
VakıfBank Spor Kulübü, 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımının sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde, 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin sonucunun pozitif olduğu bildirildi.
Testi pozitif çıkanlar için gerekli izolasyon tedbirlerinin alındığı ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
Daha önce de bir oyuncusunun testi pozitif çıkan VakıfBank'ta vaka sayısı 9'a yükseldi.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacak Vakıfbank, bu karşılaşmaya çıkamayacak.
Kamuoyu Bilgilendirmesi pic.twitter.com/jP5yPIZgNs— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) September 22, 2020
Etiketler: vakıfbank spor kulubü koronavirüsSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 15:14
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