Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümit Milli Takım Kazakistan'ı konuk edecek
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 7. maçında 10 Haziran Cuma günü Kazakistan'ı konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Faroe Adaları'ndan Kari A Hovdanum yönetecek.
Grupta geride kalan 6 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan ay-yıldızlılar, 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
Henüz galibiyet alamayan Kazakistan ise 1 puanla grubun son basamağında bulunuyor.
Milliler, gruptaki son maçında ise 14 Haziran Salı günü Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak.
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