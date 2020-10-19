Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EKF Yönetim Kurulu toplanarak önemli kararlar aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020'deki müsabakaların birçoğunu iptal eden, bazılarını da erteleyen EKF daha önce açıkladığı 2021 takvimiyle ilgili de değişiklikler yaptı.

EKF, yerel yönetimlerden alınan geri bildirimler neticesinde 12-14 Şubat 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nı erteledi.

Kovid-19 salgının Avrupa ve Finlandiya'daki etkileri göz önüne alınarak verilen karar neticesinde şampiyona 20-22 Ağustos 2021 tarihlerine ertelendi. Avrupa Hakem Kursu ise 17-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Büyükler Avrupa Şampiyonası da tartışıldı

EKF Yönetim Kurulu toplantısının önemli gündem maddelerinden biri de Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'ydı.

2021 yılına ertelenen ve 12-16 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Göteborg kentinde düzenleneceği açıklanan şampiyona ile ilgili detayların konuşulduğu toplantıda herhangi bir karar alınmadı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek olması nedeniyle büyük önem taşıyan şampiyona, salgın sürecinin etkisine göre gelecek toplantılarda yeniden değerlendirilecek.