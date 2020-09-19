Yaklaşık 250 sporcunun katıldığı organizasyon, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş tarafından başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde, Kaş ve Seydikemer Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen yarış, iki gün, iki etap olarak yapılacak.

Kadınlar ve erkeklerde toplamda 18 kategoride yapılan yarışın ilk günü Antalya, ikinci günü ise Muğla'da gerçekleşecek.

Sporcular, ilk gün 81 kilometrelik Kaş-Patara, ikinci gün ise 71 kilometrelik Patara-Seydikemer etabında mücadele edecek.