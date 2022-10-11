Palabıyık, PSV Eindhoven-Zurich maçını yönetecek. Ali Palabıyık 'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Abdulkadir Bitigen ise Belçika'nın Union Saint-Gilloise ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak karşılaşmada VAR olarak görev yapacak.

