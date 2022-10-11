Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
UEFA'dan Türk hakemlere görev
[Fotograf: AA]
FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen 13 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde görev yapacak.
Palabıyık, PSV Eindhoven-Zurich maçını yönetecek. Ali Palabıyık 'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
Abdulkadir Bitigen ise Belçika'nın Union Saint-Gilloise ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak karşılaşmada VAR olarak görev yapacak.
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