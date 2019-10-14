TFF'den yapılan açıklamaya göre, 15-18 Ekim 2019 tarihlerinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak seminere Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi Murat Ilgaz ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek eğitimci olarak katılırken, FIFA hakemleri Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan ile ÜKH Abdülkadir Bitigen de davet edilen hakemler arasında yer alacak.

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve kurul üyelerinin de yer alacağı seminerde, hakemlere teorik eğitimler verileceği, simülatör çalışmaları ve saha uygulamaları yapılacağı belirtildi.

Seminerin ikinci ve üçüncü ayaklarının da ekim ve kasım aylarında yine Riva'da düzenleneceği açıklandı.

Kaynak: AA