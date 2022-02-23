"Uçan Türk" lakaplı İpcioğlu, Finlandiya, Norveç, Almanya ve Slovenya'da düzenlenecek Dünya Kupası ile uçuş rampası yarışmalarına katılacak.

Dünya Kupası yarışmalarında ilk 30 sporcu arasına kalmayı amaçlayan milli sporcu, Türk spor tarihinde ilk defa katılım sağlanacak uçuş rampaları yarışlarında ise 150 metre ve 200 metrenin üzerine çıkmaya çalışacak.

Fatih Arda İpcioğlu: Her ilerleme bizim için bir ilk

Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyatları öncesi koronavirüs salgını ve bazı problemlerden dolayı kota alma hedeflerinin olmadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İpcioğlu, bunu başarmanın zor olduğunu 2018'deki tecrübelerinden bildiğini anlattı.

"Antrenörümle, 'Yarışmalara devam edeceğiz ve puan alma durumumuzda olimpiyat serüvenine sıkı sıkı sarılacağız.' diye konuştuk. Kıtalararası Kupa yarışmasında puan almayı başardım ve sonrasında hedefimizi olimpiyat kotası olarak belirledik. Kayakla atlamada 65 sporcunun katıldığı olimpiyatlara son bir yıl kala bunu başarmak bizim için zordu ama çok güzel ilerleme kaydettik."

"Bunları başarmak emek ve vakit istiyor"

Milli sporcu, olimpiyatlara katılmanın çok güzel olduğunu anlattı.

"Olimpiyatlardaki hedefimiz ilk önce elemeleri geçmekti. İlk 50 sporcu elemeleri geçmeye hak kazanıp, final turu için atlayışına devam ediyor. Bunu iki rampada da başardım. İlk 30'u denemeye çalıştık ama bunun zor olduğunun farkındaydık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve oradan güzel şekilde ayrıldık. Gururluyuz ve mutluyuz. Kayakla atlamada her ilerleme bizim için bir ilk. Çünkü bu sporun öncüsü biziz. Bu sporda çok fazla geçmişimiz yok. Yaklaşık 14-15 yıldır devam eden süreçte iki defa kendi kotamızla olimpiyat, dünya kupası finalleri ve dünya kupası puanları aldık. Bunları başarmak emek ve vakit istiyor."

[Fotoğraf: DHA]

Kayakla atlamanın Türkiye'de ilgi uyandırdığını anlatan İpçioğlu, çocukların bu spora yönelmeye başladığını ifade etti.

"Madalya görebileceğimizi tüm dünyaya ispatladık"

İpcioğlu, ilkleri yaşayanların bunun hem keyfini sürdüğünü hem de eziyetini çektiğini vurguladı.

"Kayakla atlamanın dibini de en üstünü de gördüm. Bu benim için tarifi zor bir gurur ve mutluluk. Hele ki genç sporcuların bu branşa ilgi duymaları, kayakla atlamanın böyle ses getirmesi, benim için mükemmel olay. Kayakla atlamada ilerleyebileceğimizi, podyuma çıkabileceğimizi ve madalya görebileceğimizi tüm dünyaya ispatladık. İlerleyen yıllar için artık hedefimizi podyum olarak belirledik."

[Fotoğraf: AA]

"Hedefimiz 150 metre ve 200 metre üzerine çıkabilmek"

İpcioğlu, kayakla atlamanın maraton gibi olduğuna işaret etti.

"Olimpiyatlar bittikten sonra kış sezonu mart ayı sonuna kadar devam ediyor. Bu süreçte dünya kupaları ve uçuş rampaları yarışmaları başlıyor. Finlandiya, Norveç, Almanya ve Slovenya'ya gidip, orada takım arkadaşlarımla yarışmalara katılacağız. Dünya kupalarında ilk 30'a girip, puan almayı deneyeceğiz. Uçuş rampalarından ise ilk defa atlayacağız. Hedefimiz 150 metre ve 200 metre üzerine çıkabilmek. Bizim uçuş rampasına çıkabilmemiz bile bir ilk."

[Fotoğraf: AA]

"Dünya rekorlarının kırıldığı çok özel rampalar. Ben de heyecanlıyım"

Ay-yıldızlı sporcu, uçuş rampasında yapacağı atlayışa işaret etti.

"Uçuş rampaları, olimpiyatlarda gördüğünüz geniş tepe rampasının iki katı büyüklüğünde. Dünya rekorlarının kırıldığı çok özel rampalar. Ben de heyecanlıyım. Çünkü kariyerimdeki en uzun atlayışım geniş tepede 142,5 metre. Uçuş rampasındaki atlayışımla hem geniş tepedeki atlayışımın üzerine çıkacağız hem de Türkiye rekoru kıracağız. Güzel günler bizi bekliyor. Hazır bir şekilde yarışmalara ve kampa gidiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."