Kıragası, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdikleri kampta, çalışmaların çok verimli geçtiğini söyledi.

Kampta 30 oyuncu yer aldığını ifade eden Kıragası, kamptaki son hazırlık maçında 21 yaş ortalamasıyla sahaya çıktıklarını ifade etti.

Kıragası, genç oyunculardan iyi verim aldığını dile getirdi.

"Hazırlık maçlarında oyuncuların gelişimine yönelik hücum varyasyonları sergiledik. Güzel sonuçlar aldık. Kadın futboluna verilen desteğin artması gerekiyor. Kadın futboluna yapılan yatırımların sonucunda galibiyetler ve başarılar sürecektir. Desteklerle bu kızların çok şey başarabileceğine inanıyorum."

Kıragası, Milli takımı gençleştirmeye çalıştığını aktardı.

"Almanya karşısına 24, Ürdün karşısına 21 yaş ortalaması ile çıktık. Bu geleceğe çok sağlam temellerle devam ettiğimiz anlamına gelir."

[Fotoğraf: AA / A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası]

"Herkes bu kızlarla gurur duyacaktır"

Kıragası,UEFA'nın kadın futboluyla ilgili yeni bir stratejiye ve düzenlemeye gittiğine işaret etti.

"Bu format değişikliğinin açıklanmasını bekliyoruz. FIFA takvimi çerçevesinde önümüzdeki yıl Şubat ayında üçlü bir turnuvaya dahil olacağız. Resmi maç takvimimiz açıklandıktan sonra da rakiplerimize göre stratejimizi oluşturacağız. Kadın futbol liglerinde takımların artması ve köklü kulüplerin kadın futboluna dahil olmasıyla profesyonelleşme arttı. Liglerde kaliteli yabancı sayısı da arttı. Bu durum, ülkemizde kadın futbolunun geliştiğinin göstergesi. Kızların sahada vermiş oldukları mücadeleyi herkes izleyebilmeli. Çünkü emin olun izleyen herkes bu kızlarla gurur duyacaktır. Biraz daha medyanın kadın futboluna ilgisini artırmayı istiyoruz."

A Milli Kadın Futbol Takımı, kampta Ürdün'le oynadığı iki hazırlık maçını 7-0 ve 5-0'lık skorlarla kazanmıştı.