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Spor
AA 14.12.2023 11:35

Türkiye satrançta olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 2024'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti.

Türkiye satrançta olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 2023 Türkiye Satranç Turnuvası için geldiği Antalya'da yeni hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve sponsorların verdiği destekle ülkede satrancın tabana yayılması noktasında çok önemli projelere imza attıklarını dile getiren Tulay, satrançla daha fazla insanı tanıştırmak için azimle çalıştıklarını söyledi.

Tulay, 1 milyon 200 binden fazla lisanslı sporcuya sahip olduklarına ve her geçen gün sporcu sayısını artırdıklarına dikkat çekti.

"Özellikle büyük ustalarımızın hem sayılarını artırmaya çalışıyoruz hem de reytinglerinin yükselmesi için gerek bizler, gerekse sporcularımız olağanüstü gayret sarf ediyor. Büyük ustamız Mustafa Yılmaz, şu an Türkiye'nin bir numarası. Fide rating sıralamasında ilk 100'e giren ilk sporcumuz oldu. Arkadan gelen sporcularımız onu örnek alıp bir hedef koyuyor."

Türkiye satrançta olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

"Altyapıya yatırım yapan bir federasyonuz"

Tulay, yıllardır altyapıya yaptıkları yatırımların neticesinde küçük yaştaki sporcuların aldığı başarıların kendilerini mutlu ettiğini aktarfı.

"Geçtiğimiz nisan ayında Rodos'ta yapılan Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'ndan 7 madalyayla döndük. Arkasından Arnavutluk'ta Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na gittik ve 15 madalyayla döndük. Formatı gereği sadece 12 şampiyonluğun dağıtıldığı bir turnuvada 6 şampiyonluğu kazanıp, çok büyük bir başarıya imza atarak, Avrupa'nın en başarılı ülkesi ödülünü aldık. Yine Dünya Satranç Federasyonunun ilk defa hayata geçirdiği Kazakistan'daki Avrupa Okul Takımları Şampiyonası'nda namağlup olarak şampiyonluk kupasını aldık. Geçtiğimiz yıl Türk satranç tarihinde bir ilk olan, 16 yaş olimpiyatında şampiyonluktan sonra bu yıl da Hollanda'da yapılan 16 yaş olimpiyatında ikinci olduk. Elbette bunlar çok önemli. Çok güzel başarılar. Bu anlattıklarımızın birçoğu altyapıyla alakalı. Altyapıya yatırım yapan bir federasyonuz."

Türkiye satrançta olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, genç ve küçük yaş gruplarındaki sporcuların yanında büyük usta sporcuların da uluslararası turnuvalarda önemli başarılara imza attığını anlattı.

"Elbette Türk sporunun bugün geldiği nokta her anlamda dünya tarafından takdir ediliyor. Türk satrancı da aynı şekilde. Dünya satranç kamuoyunda gerek organizasyon yeteneğimiz, gerekse başarılarımızla her zaman adımızdan söz ettiriyoruz. Son yıllarda Türk satrancının ve Türk satranççılarının geldiği nokta, dünya satranç kamuoyunda övgüyle bahsedilen bir noktada."

Türkiye satrançta olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

Olimpiyat yolunda hazırlıklar başladı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 10-23 Eylül 2024'te organize edilecek 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'na odaklandıklarını vurgulayan Tulay, "Olimpiyatlar için A Milli Kadın ve Erkek Takımlarımız hazırlıklarına başladı. Macaristan'daki olimpiyatlarda hedefimiz şampiyonluk." diye konuştu.

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