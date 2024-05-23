Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.05.2024 22:45

Türkiye Kupası’nda şampiyon Beşiktaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye Kupası’nda şampiyon Beşiktaş
[Fotograf: AA]

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.

Siyah-beyazlı takım, kupayı 11. kez müzesine götürdü.

54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Muleka'nın ceza yayı solunda çizgi yakınından aşırtma pasında, Salih Uçan'ın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Türkiye Kupası’nda şampiyon Beşiktaş

62. dakikada iki takımın da birer şutu direkten döndü. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Svensson'a çarparak havalanan topa Visca'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak, altıpasın içinde Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Aynı dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

70. dakikada Visca'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.

Türkiye Kupası’nda şampiyon Beşiktaş

89. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Meunier'nin ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un sağına uzanarak çeldiği top, Pepe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun arka direkte yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

90+4. dakikada Al-Musrati Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Pepe'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Al-Musrati'nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Türkiye Kupası’nda şampiyon Beşiktaş

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

ETİKETLER
Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası
Sıradaki Haber
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:19
Fahiş fiyatla mücadelede cezalar arttı
23:17
Taksici uyuyakaldı, müşteri direksiyona geçti
23:10
Macron, Yeni Kaledonya halkının, anayasal reform tasarısının geri çekilmesi talebini reddetti
22:41
Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:05
Üsküdar'da bir kafede silahla ateş açıldı: 3 ölü
22:48
İran Cumhurbaşkanı Reisi Meşhed'teki İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi
Türkiye’nin Milli Botanik Bahçesi
Türkiye’nin Milli Botanik Bahçesi
FOTO FOKUS
Başıboş sokak köpekleri park halindeki araca zarar verdi
Başıboş sokak köpekleri park halindeki araca zarar verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ