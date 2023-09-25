Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maç programı şu şekilde:

26 Eylül Salı:

14.00 Edirnespor-Çorlu 1947 Spor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Muş 1984 Muşspor-ONVO Ağrı 1970 Spor (Muş Şehir)

15.00 Çatalcaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Çatalca İzzettin)

17.30 Bornova 1877-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Balıkesirspor-Burhaniye Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

27 Eylül Çarşamba:

14.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Şırnak İdmanyurdu (Kurtalan İlçe)

14.00 Mardin 1969-TPAO Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)

14.00 Sebat Gençlikspor-1954 Kelkit Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Pazarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Pazar İlçe)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe)

14.00 Sivas Dört Eylül-Amasyaspor FK (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Çarşambaspor-Tokat Belediye Plevnespor (Çarşamba Şehir)

14.00 12 Bingölspor-23 Elazığ FK (Bingöl Şehir)

14.30 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor-Tarsus İdman Yurdu (Burdur Gazi Atatürk)

14.30 Kumluca Belediyespor-Silifke Belediyespor (Kumluca İlçe)

14.30 Hacettepe 1945-Kırıkkalegücü Futbol SK (Osmanlı)

14.30 1922 Konyaspor-Talasgücü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.30 Anadolu Üniversitesispor-Sincan Belediyespor (Osman Gazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Turgutluspor-Aliağa Futbol (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Bigaspor-Bilecik 1969 Spor (Biga İlyas Bayram)

15.00 Gölcükspor-Bartınspor (İhsaniye İlçe)

15.00 Sapanca Gençlikspor-Darıca Gençlerbirliği (Sapanca Atatürk)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Sultanbeyli Gölet)

15.00 Silivrispor-Ergene Velimeşespor (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Bulvarspor-Karabük İdmanyurdu (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

17.30 Karşıyaka-Bergama Sportif Faaliyetler (Alsancak Mustafa Denizli)

28 Eylül Perşembe:

13.00 Malatya Arguvan SK-3Gen Holding Elazığspor (Arguvan İlçe)

15.30 Bitexen Adana 1954 FK-Osmaniyespor FK (Tarsus İlçe)

Öte yandan ön eleme turunda Dersimspor'u deplasmanda yenen ve 1. turda Doğu Bayazıt Futbol SK'nin rakibi olan Kars 36 Spor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından oyuncu uygunluğuna aykırı hareket nedeniyle hükmen mağlup ilan edildi.

Alınan kararın ardından Doğu Bayazıt'ın rakibi Dersimspor oldu. 27 Eylül Çarşamba saat 14.00'de oynanması gereken Dersimspor-Doğu Bayazıt Futbol SK müsabakası, Kars 36 Spor'un alınan karara itiraz etmesi sebebiyle ertelendi.

Tahkim Kurulu'nun vereceği kararın ardından bu karşılaşmayla ilgili durum netlik kazanacak.