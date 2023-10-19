Türkiye Basketbol Ligi 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Kapaklıspor: 73-77
Gaziantep Basketbol-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 90-69
Mersin Büyükşehir Belediyesi-Finalspor: 72-69
Konyaspor-Fenerbahçe Koleji Novotel: 90-78
Sigortam Net-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 72-83
Puan durumu
|Sıra
|Takım
|Maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Puan
|1.
|Semt77 Yalovaspor
|6
|6
|0
|12
|2.
|Mersin Büyükşehir Belediyesi
|6
|5
|1
|11
|3.
|Gaziantep Basketbol
|6
|5
|1
|11
|4.
|Sigortam Net
|6
|5
|1
|11
|5.
|Pizza Lazza Harem Spor
|6
|5
|1
|11
|6.
|Alagöz Holding Iğdır Basketbol
|6
|4
|2
|10
|7.
|Konyaspor
|6
|3
|3
|9
|8.
|Kapaklıspor
|6
|3
|3
|9
|9.
|Esenler Erokspor
|6
|3
|3
|9
|10.
|Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler
|6
|3
|3
|9
|11.
|Çayırova Belediyesi
|6
|2
|4
|8
|12.
|Fenerbahçe Koleji Novotel
|6
|2
|4
|8
|13.
|Finalspor
|6
|2
|4
|8
|14.
|Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
|6
|2
|4
|8
|15.
|Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor
|6
|1
|5
|7
|16.
|MKE Ankaragücü Ikon Menkul
|6
|1
|5
|7
|17.
|Bornova Belediyesi Karşıyaka
|6
|1
|5
|7
|18.
|OGM Ormanspor
|6
|1
|5
|7