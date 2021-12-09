Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, solo, duet, mixed duet, takım ve serbest kombinasyon olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlenecek yarışlar;

7-8 yaş, 9-10 yaş, 11-12 yaş, 13-15 yaş, genç ve senior (kıdemli) olmak üzere 6 farklı yaş kategorisinde yapılacak.

Sporcuların yarışma için 17 Aralık'a kadar Türkiye Yüzme Federasyonu'na e-posta yoluyla veya elden ilgili formu teslim ederek kayıt yaptırmaları gerekiyor.