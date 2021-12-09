Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Artistik Yüzme Kış Şampiyonası İstanbul'da
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Türkiye Artistik Yüzme Kış Şampiyonası bu sene İstanbul'da olacak. Şampiyona için sporcuların 17 Aralık'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, solo, duet, mixed duet, takım ve serbest kombinasyon olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlenecek yarışlar;
7-8 yaş, 9-10 yaş, 11-12 yaş, 13-15 yaş, genç ve senior (kıdemli) olmak üzere 6 farklı yaş kategorisinde yapılacak.
Sporcuların yarışma için 17 Aralık'a kadar Türkiye Yüzme Federasyonu'na e-posta yoluyla veya elden ilgili formu teslim ederek kayıt yaptırmaları gerekiyor.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul
Sıradaki Haber
Altay'ın Alsancak Stadı'ndaki ilk rakibi Hatayspor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz