UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Köln Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te oynanacak mücadelede Bastien'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Millot olacak.