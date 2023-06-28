Türk Telekom Basketbol Takımı Troy Selim Şav'ı transfer etti

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, beşinci transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ayos Konyaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Troy Selim Şav'ı renklerimize bağladık." denildi.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel ve Jalen Adams ile sözleşme imzalamıştı.
Troy Selim Sav yeni sezonda #AnkaraBasketbolu için mücadele verecek— Türk Telekom Basketbol (@TT_Basketbol) June 28, 2023
Geçtiğimiz sezon Ayos Konyaspor ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor forması giyen Troy Selim Sav’ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Troy Selim Sav! pic.twitter.com/VOqhRzElv9