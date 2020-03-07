Güreşten tekvandoya, halterden, boksa birçok branşta kadın sporcular, başarılarıyla adlarından söz ettiriyor.

Kadın sporcular, 1936 Berlin Olimpiyatları'nda katılarak bir ilki başaran Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni'nin açtığı yoldan giderek Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.

Judocu Hülya Şenyurt, 1990'daki Avrupa 2'nciliği ve 1991'deki Avrupa gençler şampiyonluğu sonrası olimpiyatlarda da madalya alarak adını tarihe yazdırdı.

Henüz 19 yaşındayken 1992 Barselona Olimpiyatları'nda mücadele eden Hülya Şenyurt, 48 kiloda elde ettiği 3'üncülükle olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanını elde etti.

Türkiye'nin olimpiyatlarda altın madalya kazanan tek kadın sporcusu unvanına ise Nurcan Taylan sahip.

Nurcan Taylan, 2004 Atina Olimpiyatları'nda Halil Mutlu ve Taner Sağır ile altın madalya kazanan Türk sporcular arasında yer aldı.

İki olimpiyat madalyalı tek Türk kadın sporcu

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, iki olimpiyat oyunlarında madalya kazanan tek Türk kadın sporcu konumunda bulunuyor.

Nur Tatar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise bronz madalya aldı.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu da yaşayan milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hakkı kazandı.

Olimpiyatlarda Hülya Şenyurt, Nurcan Taylan ve Nur Tatar Askari'nin yanı sıra kadın sporculardan Hamide Tosun ve Azize Tanrıkulu da madalya kazanma başarısı gösterdi.

Tekvando branşında Azize Tanrıkulu 2008 Pekin Olimpiyatları'nda gümüş, Hamide Tosun ise 2000 Sidney Olimpiyatları'nda bronz madalya aldı.

Olimpiyatlara katılarak tarihe geçtiler

Milli sporcularlardan Neslihan Yiğit badminton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke Özyüksel modern pentatlon, Göksu Üçtaş Şanlı ise cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu oldu.

Neslihan Yiğit ve Göksu Üçtaş Şanlı 2012 Londra Olimpiyatları'nda, Çağla Büyükakçay ve İlke Özyüksel ise 2016 Rio Olimpiyatları'nda mücadele etti.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ayrıca 2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta tarihi şampiyonluk yaşadı.

Tekvandonun "Yaman" kadını

Milli sporcu İrem Yaman, 2015'te Rusya, 2019'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonalarında 62 kiloda altın madalya kazandı.

İrem, böylece iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

Türk kadın güreşinin öncüsü

Milli sporcu Yasemin Adar, Türk güreş tarihine ismini "altın" harflerle yazdırmayı başardı. Kariyerinde 4 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunan Yasemin, Türk kadın güreşine öncülük etti.

Avrupa Şampiyonalarında üst üste 4 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan Yasemin Adar, dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi unvanını elinde tutuyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 mağlup eden Yasemin, Türk spor tarihine geçti.

Milli karateci dünya 1 numarası

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, dünya sıralamasında kadınlar kumite 50 kiloda 11 bin 542,50 puanla açık ara zirvede yer alıyor.

En yakın rakibine 5 bin puandan fazla fark atan başarılı karatecinin kariyerinde dünya, Avrupa, Dünya Oyunları, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu bulunuyor.

Türkiye'nin ilk grand slam şampiyonu tenisçici

Türk tenisinin önemli isimlerinden İpek Soylu, kariyerinin en önemli zaferini 2014 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda yaşadı.

Genç çiftler kategorisinde İsviçreli partneri Jil Belen Teichmann ile şampiyonluğa ulaşan İpek, "Türkiye'nin ilk grand slam şampiyonu tenisçisi" unvanını alarak adını unutulmaz arasına yazdırdı.

Özge Bayrak bir ilki gerçekleştirdi

Milli badmintoncu Özge Bayrak, Rusya'nın Kazan kentinde 2014'te yapılan Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda bronz madalya kazanarak bir ilki gerçekleştirdi.

Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan tek Türk badmintoncu olan Özge, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti.

Deniz Selin Ünlüdağ'dan tarihi şampiyonluk

Türkiye'nin son dönemde gelişim kaydetmeye başladığı eskrim branşında kadın sporcular, elde ettikleri derecelerle öne çıkıyor.

Milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya'nın Soçi kentinde 2018'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak tarihi bir şampiyonluk yaşadı.

Aynı organizasyonda Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı'nın üçüncülüğe ulaşmasıyla devam eden tarihi başarılar, genç kadınlar kılıç kategorisinde Aylin Çakır'ın bronz madalyasıyla sürdü.

Milli eskrimci Nisanur Erbil de geçen yıl İtalya'da yapılan Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yıldız kadın kılıç kategorisinde altın madalyanın sahibi olarak, bu branşta gelecek adına ümitleri artırdı.

Yasemin Ecem Anagöz yılın okçusu seçildi

Türkiye'nin son dönemde önemli başarılar elde ettiği okçuluk branşında Yasemin Ecem Anagöz, dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

Yasemin Ecem Anagöz, kadınlar klasik yayda 2018 yılının sporcusu seçildi. Milli okçu, Polonya'nın Legnica kentinde gerçekleştirilen 2018 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar klasik yay kategorisinde altın madalya kazanarak dikkatleri çekmişti.

Katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü

Milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 2017 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 19 yaşında altın madalyaya uzandı.

Zeliha, böylece büyükler kategorisinde ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü.

Beril Böcekler'den Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya

Milli yüzücü Beril Böcekler, Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleştirilen 2019 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 2 madalya birden kazandı.

Kadınlar bin 500 metre serbest ve 800 metre serbest kategorilerinde gümüş madalya elde eden Beril Böcekler, Tokyo 2020 vizesi de aldı.

Ayşe Begüm'den "büyük" başarı

Aerobik cimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ayşe Begüm Onbaşı, büyükler kategorisinde katıldığı ilk organizasyondan altın madalyayla ayrıldı.

18 yaşındaki Ayşe Begüm, Portekiz'deki 2019 Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Ayşe Begüm ayrıca Azerbaycan'da geçen yıl yapılan 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde Mehmet Ercoş ile gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı.

2019'a damga vurdular

Şaziye Erdoğan ve Busenaz Sürmeneli, elde ettikleri dünya şampiyonluklarıyla 2019'a damga vuran sporcular arasında yer aldı.

Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden milli halterci Şaziye, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli de Rusya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek podyumun zirvesinde yer aldı.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ise 2019 yılında düzenlenen tüm grand prix organizasyonlarında madalya kazanarak, bunu başaran ilk Türk tekvandocu oldu.

Kadın voleybolcular Türkiye'nin gururu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra final oynama başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ortaya koyduğu performansla alkış aldı.

Ankara'da oynanan final maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Takım, organizasyon tarihinde 2. kez gümüş madalya kazandı. Türkiye, organizasyondaki madalya sayısını 4'e (2 gümüş, 2 bronz) çıkardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğindeki 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde finalde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı da elde etti.

Tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılmaya hak kazanan milli takım, Türkiye'yi gururlandırmaya devam etti.

Engel tanımayan kadın sporcular

Doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 2018'de İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı.

Geçen yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ise S5 kadınlar 50 metre sırtüstünde gümüş madalya alan Sümeyye, Barbie'nin rol modeli oldu.

Paralimpik halterci Nazmiye Muratlı, hem 2012 hem de 2016 paralimpik oyunlarında altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletti.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Kadın Golbol Milli Takımı, finalde Çin'i 4-1 yenerek şampiyon oldu. Kadın Golbol Milli Takımı, oyunlar tarihinde Türkiye'ye takım sporlarında ilk şampiyonluğunu getirdi.