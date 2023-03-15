Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Hava Yolları turu zora soktu
Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene'ye 3-0 yenildi.
Wanny Firenze Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 27-25, 25-12 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Türk Hava Yolları'nın yarı finale çıkabilmesi için rövanşı 3-0 veya 3-1 kazanarak maçı altın sete götürmesi ve bu seti de kazanması gerekecek.
Sıradaki Haber
Eczacıbaşı Dynavit avantajı kaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz