Kulüpler düzeyinde Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları'nda, milli takımlar bazında ise Türkiye ile Yunanistan'da yardımcı antrenörlük yapan Öçal, 2022 Kasım ayında başladığı ilk başantrenörlük deneyiminde kısa sürede önemli bir başarıya imza attı.

Yunus Öçal yönetimindeki AEK, Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos'a 3-1 üstünlük kurarak bu organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

35 yaşındaki başantrenör, kupada başarısını değerlendirdi.

"Önemli bir kupa kazandık. AEK'da göreve başladıktan sonra daha derli toplu oynamaya çalıştık. Maçları kazanarak sonuç almaya başladık. Böylece herkes birbirine daha çok inandı. Son derece memnun ve mutlu bir şekilde görevimi sürdürmeye devam ediyorum. Bu kupayı almak bizim için çok değerli. Kulüp tarihine geçmek çok önemliydi. İnanılmaz mutluyuz."

Öçal, Dörtlü Final'den önce 8 Mart'ta kızının dünyaya geldiğini belirtti.

"Bebeğimizin doğmasını turnuvadan sonra bekliyorduk. O süreçte uyuyamadık. Bu mutlu haberden sonra eşim ile kızımı hastanede bıraktım. Onları arkadaşlarıma emanet ederek Dörtlü Final'e gittim. İyi bir turnuva geçirdik ve kupayı kazandık. Bu şampiyonluğun kızımın şansı olduğunu düşünüyorum."

Ligde de hedef şampiyonluk

Yunus Öçal, kupada elde ettikleri başarıyı lige de taşımak istediklerine vurgu yaptı.

"Ben geldiğimden beri ligde henüz mağlubiyet almadık. Bütün ciddi rakiplerimize karşı kazandık. Ben geldiğimde üçüncü sıradaydık ve liderle 10 puan fark vardı. Şu an ikinci sıradayız ve liderle 2 puan fark var. Son hafta lider PAOK ile oynayacağız. Kazanırsak normal sezonu lider tamamlayacağız. Daha sonra play-off süreci ve Dörtlü Final aşaması var. Kupayı kazandıktan sonra ligde şampiyonluk baskısını üzerimize aldık. Hedefimiz sezonu 2 kupayla tamamlamak."

"Kalmam için baskı yapıyorlar"

35 yaşındaki çalıştırıcı, AEK'da göreve başladığından bu yana attığı doğru adımların karşılığını aldığını aktardı.

"Kulüp benden memnun. Ben de kulüpten memnunum. Burada kalmam için baskı yapıyorlar. Devam etmek istiyorum. Bu kulüpte başarılarımı sürdürmek istiyorum. Yunanistan Milli Takımı süreci de devam edebilir. İki kulvarda da elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. AEK, beni ayrı bir yere koyuyor. Bu birliktelik bir süre daha devam edecek."

AEK'da başantrenörlüğe başlama süreci

Yunanistan Kadın Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde federasyon başkanı tarafından kulüplere tavsiye edildiğini belirten Yunus Öçal, AEK ile anlaşma sürecini anlattı.

"Geçen yaz Yunanistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaptığımız süreçte takım iki gruba ayrılmıştı. Bir grubun antrenmanlarını ben yaptırdım. Yunanistan Voleybol Federasyonu Başkanı her antrenmanımızı takip etti. Benim bu işi yapabileceğimin farkına vardı. Onun antrenör ihtiyacı olan kulüplere beni tavsiye ettiğini düşünüyorum. Sezon başından Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenörlük yapıyordum. Bir beklentim yoktu. AEK'nın başkanından mesaj geldi ve eşimle değerlendirerek bu teklifi kabul ettik."

"Türkiye'de ciddi bir genç antrenör potansiyeli var"

Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları'nda edindiği deneyimleri kendi düşünceleriyle sentezleyerek uygulama fırsatı bulduğunu aktaran Öçal, genç Türk antrenörlere fırsat tanınması gerektiğini kaydetti.

Yunus Öçal, önemli başantrenörlerle çalıştığının altını çizdi.

"Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları ve bu kulüplerde çalıştığım antrenörler bana çok şey kattı. Çok şanslı olduğumu hissediyorum. Türkiye'de ciddi bir genç antrenör potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Kulüplerimiz bu antrenörlere fırsat yaratmalı. Fazla bilimsel ve ilerici görüşlere sahipler. Umutluyum. Elimden geldiğince Türk antrenörlerin Yunanistan'da görev alması için uğraşacağım. Bu arkadaşlarımızın da iyi işler yapacağını düşünüyorum."