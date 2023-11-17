TSYD Ankara Kupası 56. kez düzenlenecek

Eryaman Stadı'nda UBK İnşaat'ın sponsorluğunda saat 16.00'da başlayacak maçta, Cumhuriyet'in 100. yılında, kuruluşunun üzerinden bir asır geçmiş iki camianın futbol takımı karşı karşıya gelecek.

TSYD Ankara Şubesi Kupası, tarihte ilk kez TSYD ismiyle 1967'de oynandı. İlk kupayı, Gençlerbirliği kazandı.

Kupayı en çok MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği aldı

TSYD Ankara Şubesi Kupası'nı en fazla Gençlerbirliği elde etti.

Başkentin kırmızı-siyahlı ekibi, sonuncusu 2021'de olmak üzere kupayı 18 kez müzesine götürdü. Geçen yılın şampiyonu MKE Ankaragücü ise kupayı 17 defa aldı. Sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibini kupa sayısında yakalamaya, Gençlerbirliği ise aradaki farkı açmaya çalışacak.

Ankara takımlarından Ankaraspor dört, Gençlerbirliği OFTAŞ ise bir kez kupanın sahibi oldu.

Ankara dışında 11 Anadolu takımı kazandı

TSYD Ankara Şubesi Kupası, sadece Ankara'ya değil, Anadolu takımlarına da açık bir turnuva olarak uzun yıllardır düzenleniyor.

Kupada çeşitli Anadolu takımları mücadele ederken Trabzonspor, 1992 ve 1996 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor'un yanı sıra Konyaspor üç, Zonguldakspor iki, Boluspor, Eskişehirspor, Malatyaspor, Gaziantepspor, Kayserispor, Samsunspor, Sivasspor ve Kardemir Karabükspor ise birer kez kupayı kazandı. Ankara dışında kupayı 11 farklı Anadolu şehri müzesine götürmeyi başardı.

Tarihte 55 kez düzenlenen kupayı 15 farklı takım müzesine koydu.

Sadece 2018'de düzenlenemedi

TSYD Ankara Şubesi Kupası, 1967 yılından bu yana sadece 2018 senesinde düzenlenemedi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın Ağustos 2018'de yıkılması sebebiyle Ankara'da yaşanan stat problemi sebebiyle, kupa 1967 yılından bu yana ilk kez oynanamamıştı. Bu yıl haricinde ise kupa düzenli olarak her sene oynanıyor.