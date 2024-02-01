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Spor
AA 01.02.2024 09:50

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, 2 Şubat Cuma günü oynanacak Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor mücadelesiyle başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

2 Şubat Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk) (Ev sahibi takım seyircisiz)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediye Şehir)

16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Eyüp)

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)

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