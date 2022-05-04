Trabzonspor'un kutlama videosu viral oldu
Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarında çekilen görüntüler internette viral oldu. O anlar dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Etkinliğin ardındaki isimler unutulmaz geceyi anlattı.
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında çekilen görüntüler paylaşım rekorları kırıyor.
FİFA, spor ve sanat camiasından önemli isimler viral olan o anlara ait videoyu paylaştı. Videonun izlenme sayısının 1 milyarı geçtiği ifade ediliyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliğin ardındaki isimler o geceyi anlattı.
Sunucu Aslan Kar onlardan biri. Kar, "Biz 5 hafta öncesinden, hem maç öncesinde, hem maç sonrasında yapmış olduğumuz etkinliklerle aslında Trabzonluları, Trabzonspor taraftarını finale hazırladık ve muhteşem bir görüntü ortaya çıktı" diyor.
Furkan Kaya ve Rahman Sadıklar o gece taraftarları coşturan 2 DJ.
Videoda dikkati çeken detaylardan biri de aydınlatma direklerinin üzerinde duran taraftarlardı.
Trabzonspor taraftarı pazar günü İstanbul Yenikapı'da da kutlama yapacak.