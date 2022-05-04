Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında çekilen görüntüler paylaşım rekorları kırıyor.

FİFA, spor ve sanat camiasından önemli isimler viral olan o anlara ait videoyu paylaştı. Videonun izlenme sayısının 1 milyarı geçtiği ifade ediliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliğin ardındaki isimler o geceyi anlattı.

Sunucu Aslan Kar onlardan biri. Kar, "Biz 5 hafta öncesinden, hem maç öncesinde, hem maç sonrasında yapmış olduğumuz etkinliklerle aslında Trabzonluları, Trabzonspor taraftarını finale hazırladık ve muhteşem bir görüntü ortaya çıktı" diyor.

Furkan Kaya ve Rahman Sadıklar o gece taraftarları coşturan 2 DJ.

Videoda dikkati çeken detaylardan biri de aydınlatma direklerinin üzerinde duran taraftarlardı.

Trabzonspor taraftarı pazar günü İstanbul Yenikapı'da da kutlama yapacak.