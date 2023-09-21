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Spor
AA 21.09.2023 13:19

Trabzonspor Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez, Orsic ile mide enfeksiyonu geçiren Benkovic, katılmadı. Antrenman eksiği bulunan Nicolas Pepe ise bireysel çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda, yarı sahada gruplar halinde maç yaptı. Antrenmanda futbolcuların neşeli ve istekli oldukları gözlendi.

Trabzonspor, 22 Eylül Cuma günü yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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