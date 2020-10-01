Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 2 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor'a karşı üstünlük kurarak kötü gidişe son vermek istiyor.

Gaziantep FK'de, Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ligde geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

Gaziantep FK evinde yenilmiyor

Gaziantep ekibi, sahasında gösterdiği performansla taraftarını sevindirirken rakiplerine de geçit vermiyor.

Kırmızı-siyahlılar, iç sahada son olarak geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta mağlup olmuştu.

Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra ligde iç sahada 8 maça çıkan Gaziantep FK, bu maçlarda 3 kez galip geldi, 5 kez de berabere kaldı.

Trabzonspor'da Pereira ve Ekuban dönüyor

Trabzonspor'da sakatlıkları sona eren Pereira ve Ekuban'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan kaptan Pereira, bu sezon ligde ilk kez kadroda yer alacak.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Caleb Ekuban da 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edilebilecek.

Bordo-mavili takımda, sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.