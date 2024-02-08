Trabzonspor çeyrek finalde

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor'u ağırladı.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Bordo-mavili ekip uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Trabzonspor'a turu getiren golleri 90+6. dakikada Eren Elmalı, 105. dakikada da Trezequet attı.
Gençlerbirliği'nin tek golü 14. dakikada Melih Bostan'dan geldi.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 14. dakikada kendi yarı sahasından topla birlikte ceza sahasına giren Melih Bostan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
22. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Umut Güneş’in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
32. dakikada Trezeguet’in ceza sahası dışında sol çaprazdan uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top auta çıktı.
55. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Nzaba'nın pasında Oltan’ın şutu kaleyi bulmadı.
60. dakikada Visca’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan ortasında Trezeguet’in kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul çeldi.
72. dakikada Visca’nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Enis’in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
GOL - 90+6. dakikada Meunier’in sağ kanattan ortasında Eren Elmalı kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
GOL - 105. dakikada Visca’nın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2
Trabzonspor, çeyrek finale yükseldi.
Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba, Yiğit Efe Demir, Musa Çağıran, Wu, Özgür Çek (Oğuzhan Berber dk. 70), Ensar Kemaloğlu (Amilton dk. 106), Akabueze, Kayode (Jimmy Durmaz dk. 84), Oltan Karakullukçu (Rahman Buğra Çağıran dk. 66), Melih Bostan (Yatabare dk. 66)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Meunier dk. 46), Fernandez (Berat Ayberk Özdemir dk. 91) Denswil, Evren Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş (Göktan Gürpüz dk. 82), Visca, Bardhi, Trezeguet (Benkovic, dk.107), Enis Destan
Goller: Melih Bostan (dk. 14) (Gençlerbirliği), Eren Elmalı (dk. 90+6), Trezeguet (dk. 105) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz, Amilton (Gençlerbirliği), Eren Elmalı (Trabzonspor)
Hakemler: Mert Güzenge, Hüseyin Aylak, Mert Bulut