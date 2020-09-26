Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

13. dakikada Tetteh'in sol taraftan pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Adem Büyük'ün dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Hüseyin Türkmen'in kafasıyla aşırdığı topu arka direkte Afobe, kafayla filelere gönderdi: 1-0

33. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan rakiplerini geçerek ilerleyen Serkan Asan'ın pasında Baker, topu Afobe'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da yakın mesafeden yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

41. dakikada soldan son çizgiye inen Cueva'nın pasında Adem Büyük, sol ayağıyla topu filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Özgür Yankaya, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında Flavio'nun ceza yayının hemen dışından yerden şutunda top direğin yanından auta çıktı.

45+3. dakikada ev sahibi ekip skoru 3-0'a getirdi. Baker'ın sağdan pasında Flavio, topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcu da rakiplerinden sıyrılarak yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 3-0 önde kapadı.

İkinci yarı

48. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında Nwakaeme'nin yerden sert şutunda, kaleci Herrera'yı geçen topu çizgi önünde Hadebe çıkardı.

56. dakikada Marlon'un soldan pasında ceza alanı içinde uygun durumdaki Abdülkadir Ömür, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

58. dakikada kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yerine Safa Kınalı oyuna dahil oldu.

76. dakikada sağ taraftan Lukoki'nin ceza alanına pasında Adem Büyük, Hüseyin Türkmen ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. 78'inci dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi: 3-1

87. dakikada Lukoki'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Jetmir'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.