Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy'de bulunan şehit Halit Avcı'nın babası Mustafa ve annesi Fatma Avcı'yı ziyaret eden Ahmet Ağaoğlu aile ile bir süre görüştü.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

Ağaoğlu, şehit Halit Avcı'nın adının yazılı olduğu formayı aileye hediye etti.

"Eğer ki bu sene şampiyon olursak buna sadece bizler değil, Trabzonspor uğruna hayatını kaybedenler ve Halit kardeşimiz gibi kalbinin en güzel yerinde bordo-mavili sevdayı taşıyan şehitlerimiz de sevinecek. İnşallah mutlu sona ulaşırız. Sizden ricam bu formayı 27 Temmuz gecesi giyin. Çok daha anlamlı olur."

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

Anne Fatma Avcı ise oğlunun Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istediğini aktardı

"Oğlum Trabzonspor’un şampiyonluğunu çok istiyordu. Keşke o da bu sene takımı izleyebilseydi. Oğlum için her gün Trabzonspor maçlarını takip ediyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Hem beni hem de oğlumu çok sevindirirsiniz."