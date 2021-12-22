Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 50 lig maçında 32 galibiyet, 14 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 2,2 gibi yüksek puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor, kalan 32 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 6 puanla 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile çıkışa geçerek 71 puanla ligi 4. sırada bitirip Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

Bu sezonki maçlar

Trabzonspor, bu sezon ise 18 haftalık bölümde tek mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan toplayarak liderlik koltuğunda bulunurken şampiyonluk yolunda da büyük avantaj yakaladı.

50 maçta 4 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 50 lig maçında 4 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, bu sezon ise Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti.

Trabzonspor, böylelikle 4 mağlubiyetin 3'ünü sahasında, 1'ini ise deplasmanda aldı.

Trabzonspor'da Avcı'dan taraftara çağrı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında rakibini evinde ağırlamaya hazırlanan bordo mavililer, zorlu mücadeleye hazırlanmak için izin yapmayacak.

Altay karşısında büyük efor sarf eden futbolcular bugün saat 16.00’da yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak.

Trabzonspor’un 25 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Medical Park Stadyumu’nda yapacağı karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz" dedi.

Edgar'ın durumu

Ligin 18. haftasında dün akşam oynanan Altay karşılaşmasında bordo mavili formayla 61. maçına çıkan Edgar Ie, 84. dakikada rakip takımın atağını durdurmaya çalışırken girdiği ikili mücadele sonucu sakatlık geçirdi.

Sahayı sedyeyle terk eden ve ilk muayenede dizinde esneme olduğu belirtilen Gineli oyuncunun durumu çekilecek MR sonucuyla belli olacak.