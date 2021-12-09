Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tottenham-Rennes maçı ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Tottenham ile Rennes arasındaki karşılaşma, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
COVID-19 vakaları nedeniyle bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan Tottenham-Rennes maçının başka tarihe ertelenmesine karar verildi.
Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi Koronavirüs
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