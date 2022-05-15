Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tottenham Burnley'i tek golle geçti
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, evinde Burnley'i mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, 45+8. dakikada Harry Kane'in penaltıdan bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Son hafta maçları öncesinde puanını 68'e çıkaran Tottenham, bir maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
Etiketler: İngiltere Premier Lig
Son Haberler
- 16:44
- 16:42
- 16:27
- 16:36
- 15:48
Sıradaki Haber
Bursaspor şampiyonluktan 12 yıl sonra 2. Lig’e düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz