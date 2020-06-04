Tokyo Valisi Yuriko Koike, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için değişikliğe gidilebileceğini söyledi.

Vali Koike, merkezi hükümet ile görüşüldüğünü ve organizasyonun ölçeğinde küçülmeye gidilmesi konusunda görüşmelerin başladığını da belirtti.

Tokyo Valisi sadeleştirme konusunda ne gibi önlemler alınacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Olimpiyattan Sorumlu Bakan Seiko Hashimoto da olimpiyat ve hükümet yetkililerinin, erteleme, virüs testleri ve Covid 19'un tamamen bitirilmesi için yapılabilecek harcamaların hangi miktara ulaşacağı konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Tokyo Yaz Olimpiyatları daha önce alınan karar ile 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasına ertelenmişti.