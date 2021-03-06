Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Polonya'nın Torun şehrinde düzenleniyor. Koronavirüs salgını, tüm dünyayı etkilediği gibi sporcuları da etkiliyor.

TRT SPOR2'den naklen yayınlanan organizasyonda ilginç anlar yaşandı.

Kadınlar 60 metre engelli elemelerinde yarışan Tiffany Porter, diğer sporculardan farklı olarak maske ile koştu.

Kovid-19 önlemlerine Şampiyona'da bile dikkat eden Büyük Britanyalı atlet, dezavantajlı olmasına rağmen başarılı bir performans sergiledi.

Macar sporcu Luca Kozak ile birlikte 8 saniye 4 saliselik dereceyi elde eden 33 yaşındaki atlet, yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

"Sadece ekstra bir önlem almak istediğim için maske taktım"

Tiffany Porter, yarış sonrası maske ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sadece ekstra bir önlem almak istediğim için maske taktım. Yarışa kötü başladım ancak iyi bir geri dönüşe imza atarak yarı finale yükseldim. Önemli olan da buydu. Benim için yarı final daha iyi olacak."