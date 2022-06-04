Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının Suriye Görev Gücü kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2017'den beri hayatın normalleşmesi adına yürüttüğü çalışmalara TFF de katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Kilis Valiliği sorumluluğundaki Suriye Azez bölgesinde 20-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenen TFF C Lisans Antrenör Eğitim Programı'na, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından eğitim desteği verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Suriye Görev Gücü kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2017 yılından beri hayatın normalleşmesi adına yürüttüğü çalışmalara Türkiye Futbol Federasyonu da katkı sağlıyor.



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Programa, TFF adına Antrenör Eğitim Program Müdürü Nur Mustafa Gülen ve Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü katıldı. Eğitimde El Bab, Cerablus, Afrin, Ahterin, Soran ve Azez güvenli bölgelerinden 24 aday antrenör yer aldı.

TFF, 20-29 Haziran'da Azez bölgesinde düzenlenecek antrenör eğitim programına da eğitim desteğinde bulunacak.