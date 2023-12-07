TFF Başkanı Büyükekşi ve Montella'ya İtalya'dan ödül

Akdeniz Gazeteciler Derneği ve E-Novation Vakfı'nın düzenlediği ve İtalya Spor Yazarları Derneği'nin (USSI) desteklediği Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri, Roma Belediyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Akdeniz ülkelerinde iş, sanat ve spor camiasından ünlü isimleri bir araya getiren törende, bölgede yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark yaratan, barışa, dostluğa ve kültüre katkı bulunanların çabaları ödüllendirildi.

Bu kapsamda, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) Türkiye-İtalya ortaklığında düzenlenmesini sağlamasından ötürü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve görev aldığı kısa süre içerisinde A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'e katılmasını sağladığı için İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, "Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü.

Montella’ya ödülünü, USSI Başkanı Gianfranco Coppola ile Akdeniz Gazeteciler Derneği Başkanı Dündar Keşaplı beraber takdim etti.

İtalyan teknik adam, ödüle layık görüldüğü için çok gururlu olduğunu belirterek, ödül komitesine teşekkür etti.

Montella ayrıca törene katılamayan TFF Başkanı Büyükekşi'nin ödülünü de teslim aldı.

Törende ayrıca İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya tarafından ortak şekilde düzenlenmesine yönelik çabalardan ötürü ödüle layık görüldü.

"(EURO 2024) Biz iyi bir iş çıkarmak istiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ödül töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bir gurur vesilesi. Ben yurt dışında çalışıyorum. Yaptıklarımın bu şekilde takdir edilmesi beni memnun ediyor." dedi.

Türkiye'nin EURO 2024 Elemeleri'nden lider çıkmasını hakkında neler düşündüğü sorulan Montella, "Türk Milli Takımı olarak gruptan kazanarak lider çıktığımız için mutluyuz. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu ilk kez oluyor. Şampiyonaya hazırlanmak için daha zaman var. Bu seferki şampiyona daha üst seviyelerde olacak. Biz iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. Kura çekiminde heyecan vardı ama bir tercihte bulunmak zor. Neticede hepsi çok zor maçlar." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın çok sayıda Türk’ün yaşadığı Almanya'da oynanacağı için bir sorumluluk hissedip hissetmediği sorulan Montella, "Kesinlikle evet. Geçen ay Almanya’da bir hazırlık maçı oynadık. Statta 50 binden fazla kişi vardı. Almanya’da çok sayıda taraftarımız olduğunu gayet iyi biliyoruz. Üzerimizde vatandaşlarımızı gururlandırmanın sorumluluğu olduğunun farkındayız." yanıtını verdi.

Montella, bir soru üzerine Hakan Çalhanoğlu'nun şu anda İtalya'daki en iyi orta saha oyuncusu olduğunu da söyledi.

Dino Zoff'tan Montella'ya övgü

Törende ödül alan isimlerden olan İtalya’nın eski efsane kalecilerinden Dino Zoff, gönderdiği video mesajında Montella’dan övgüyle bahsetti.

Zoff, Montella’nın EURO 2000’de kendisinin öğrencisi olduğunu hatırlatarak, "Şimdi görüyorum ki Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na katılmasını sağlamış. Bu nedenle özellikle mutluyum ve çok memnunum. Montella iyi bir insan. Onunla harika anılarım var çünkü milli takım kadromda gerçekten önemli bir isimdi.” dedi.

Montella’nın iyi bir iş çıkarmasını dilediğini ifade eden Zoff, "Ancak Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'nın biraz daha üstte olmasını umuyorum. Bunun için beni affedecektir. Şampiyonluk ya da ikincilik elbette güzel olur. İşlerinin iyi gitmesini yürekten diliyorum." diye konuştu.

Ergin Ataman da ödüle layık görüldü

Yunanistan'da Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştıran Ergin Ataman da Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülüne layık görüldü.

Panathinaikos’un bu akşam Real Madrid’le oynayacağı maç nedeniyle törene katılamayan ve ödülü kendisine gönderilen Ataman’ın video mesajı, törende ekranlara yansıtıldı.

Ataman görüntülü mesajında, “Bu prestijli ödülü aldığım için çok teşekkür ederim. Bu akşam maçımız olduğu için aranızda bulunamıyorum. Herkesi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.