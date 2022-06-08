Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Mehmet Büyükekşi, bu liglerdeki kulüp ve futbolcuların sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

Büyükekşi, yönetim kurulunun tam katılım sağladığı toplantı sonrası açıklamada bulundu.

"2. ve 3. liglerde bugünün şartlarına uygun mali kriterlerin belirlenmesi, paydaşlar tarafından istişare edilmesi ve yeni sezon başlamadan mutabakata kavuşturulması fevkalade önemli bir konu. Tabii ki bunu yapmanın yolu, tam mutabakat halinde sorunları doğru teşhis etmek, mali kaynak bulmak, mevcut kaynakları iyileştirmekten geçiyor. Yaptığımız toplantı, belirlemiş olduğumuz yol haritasının önemini pekiştirdi ve deplasman maliyetleri, enflasyonun çok gerisinde kalan uzun süreli sponsorluklar gibi bazı özel koşulları daha iyi anlamamızı sağladı. Eksiksiz katılım ve tam destekleri için 2. ve 3. Lig Kulüpleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine teşekkür ediyorum."