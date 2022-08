Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig'de normal sezon sonunda gruplarında birinci olan iki takım doğrudan, play-off müsabakaları sonucu ise 1 takım olmak üzere toplam üç takım Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.

TFF 3. Lig'de ise normal sezon sonunda gruplarında birinci olan üç takım doğrudan, play-off müsabakaları sonucunda her gruptan 1'er takım olmak üzere toplam altı takım TFF 2. Lig'e yükselecek.

TFF 2. Lig'de grup içi play-off müsabakaları üç tur üzerinden oynanacak. Üç tur sonunda her iki gruptan birer takım play-off final müsabakasına yükselecek.

TFF 2'nci Lig

TFF 2. Lig'de play-off aşamasına her grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar katılacak. Normal sezonu 2'nci sırada bitiren takımlar doğrudan 3'üncü tura yükselecek. 1'inci tur müsabakalarında her iki grupta 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci takımlar tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Maçlar 3 ve 4'üncü takımların sahasında oynanacak. Müsabakaları kazanan takımlar ikinci tura yükselecek. 2'nci tur çift maç eleme usulüne göre ve ilk maçlar sıralamada daha altta yer alan takımların sahasında olacak şekilde yapılacak. 2'nci tur müsabakalarını kazanan takımlar 3'üncü turda lig 2'ncisi olan takımların rakibi olacak. 3'üncü tur müsabakaları çift maç eleme usulüne göre ve ilk maçlar 2'nci turdan gelen takımların sahasında olacak şekilde oynanacak. Her iki grupta 3'üncü tur maçları sonucunda tur atlayan 1'er takım, tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan final müsabakasını oynamaya hak kazanacak. Final müsabakasını kazanan takım Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.

TFF 3'üncü Lig

TFF 3'üncü Lig'de ise her üç grupta 2, 3, 4, 5 ve 6'ncı sıradaki takımlar play-off müsabakalarına katılacak. Normal sezonu 2'nci sırada bitiren takımlar doğrudan play-off finaline yükselecek. 3'üncü ile 6'ncı takım 4'üncü ile de 5'inci takım, maçlar 3 ve 4'üncü sıradaki takımların sahasında olmak üzere tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Kazanan ekipler, ilk karşılaşma ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Çift maç sonucunda tur atlayan takım finale yükselecek ve finalde ligi 2'nci sırada bitiren takımın rakibi olacak. Her grupta ayrı ayrı oynanacak olan final müsabakalarını kazanan üç takım daha TFF 2'nci Lig'e yükselecek.