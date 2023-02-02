Hilton Maslak'ta gerçekleştirilen organizasyona, her iki takımın kaptanları ile oyuncularının yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı.

Burada açıklamada bulunan Cengiz Durmuş, "Tenis artık bilinen, izlenen ve sevilen bir branş. Bizim için çok önemli olan Dünya Kupası maçını oynayacağız. Misafirimiz Slovenya'ya 'hoş geldiniz' diyorum. Harika bir merkezde tenis oynayacağız ve güzel 2 gün geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ardından gerçekleştirilen kura çekimindeki eşleşmeler şu şekilde:

1. Gün:

Altuğ Çelikbilek-Sebastian Dominko

Cem İlkel-Bor Artnak

2. Gün:

Ergi Kırkın-Blaz Rola

Yankı Erel-Sebastian Dominko

Altuğ Çelikbilek-Bor Artnak

Cem İlkel-Sebastian Dominko

Kura çekiminin ardından takım kaptanları açıklamada bulundu.

Slovenya'nın takım kaptanı Grega Zemlja, "Güzel bir kariyer sonrasında benim için güzel karşılaşmalar olacak. Buradaki maçların hepsi umarım güzel bir tecrübe olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım kaptanı Bora Gerçeker ise "Sahaya hazır bir şekilde çıkacağız. İnşallah her şey lehimize olacak. Deneyim açısından avantajlı olacağımızı düşünüyorum. Biz her türlü sürprize hazırız. Oyuncularımız her anlamda hazırlar. İlk puandan son puana kadar herkes motive ve kararlı bir mücadele ortaya koyacak. Ülkemizi düşününce spor kültürü olarak fena değiliz ama tenis kültürü olarak yeni yeni ayaklanıyoruz. Gün geçtikçe oyuncu sayımız artıyor. Nüfusumuza oranla tenis oynayan sayısı çok az. Bu sayı yükseldikçe inanıyorum daha önemli turnuvalarda olacağız." şeklinde görüş belirtti.