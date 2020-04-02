Haber Giriş: Kaynak: AA
Taha Akgül'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
[Fotoğraf: AA]
Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.
Taha Akgül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na milli bir sporcu olarak ben de bu senelik zekatımın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu kampanyaya bağışlayarak katılıyorum. Devletimiz her daim varolsun. Biz bize yeteriz."
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na milli bir sporcu olarak bende bu senelik zekatımın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu kampanyaya bağışlayarak katılıyorum..Devletimiz her daim varolsun.. #bizbizeyeteriz pic.twitter.com/NIFvVgU9kr— Taha Akgül (@tahaakgul) April 2, 2020
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