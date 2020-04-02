Taha Akgül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na milli bir sporcu olarak ben de bu senelik zekatımın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu kampanyaya bağışlayarak katılıyorum. Devletimiz her daim varolsun. Biz bize yeteriz."