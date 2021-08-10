Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Karşılaşma, atılan toplam 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.

13 özel maç

Ligde geride kalan 63 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.

Bu arada, Süper Lig'in son 16 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.

"Dört büyükler"in katkısı

Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı fazla oldu.

Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor.

Sporseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.

Ligin en fazla gol atılan maçları

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 63 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1991-92 Fenerbahçe-Gaziantepspor 8 - 4 1983-84 Galatasaray-Adana Demirspor 9 - 2 1986-87 Malatyaspor-Rizespor 7 - 4 1997-98 Kayserispor-Trabzonspor 5 - 6 1967-68 Göztepe-Feriköy 9 - 1 1986-87 Eskişehirspor-Antalyaspor 7 - 3 1988-89 Galatasaray-Adana Demirspor 7 - 3 1989-90 Beşiktaş-Adana Demirspor 10 - 0 1994-95 Samsunspor-Petrolofisi 8 - 2 1994-95 Altay-Beşiktaş 2 - 8 1994-95 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3 - 7 2002-03 Beşiktaş-Göztepe 7 - 3 2004-05 Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor 6 - 4

En gollü beraberlikler

Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1967-68 Beşiktaş-Galatasaray 4 - 4 1982-83 Fenerbahçe-Galatasaray 4 - 4 1995-96 Samsunspor-İstanbulspor 4 - 4 2000-01 Adanaspor-Kocaelispor 4 - 4 2001-02 Gençlerbirliği-Diyarbakırspor 4 - 4 2001-02 Kocaelispor-MKE Ankaragücü 4 - 4 2006-07 Antalyaspor-Beşiktaş 4 - 4 Kayserispor-Antalyaspor 4 - 4 2014-15 Trabzonspor-Gaziantepspor 4 - 4 2018-19 Yeni Malatyaspor-Sivasspor 4 - 4

Ligde düşmenin kaldırılması nedeniyle 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonunda yapılan 420 maçta toplam bin 136 gol oldu. Bu sayı, lig tarihinde şimdiye dek bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.

Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.

Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar

Gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.

En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,69’da kaldı.

1000 gol barajı 3 kez geçildi

Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 3 kez geçildi.

Ligde fileler 1987-1988 sezonunda 1032, 2000-2001 sezonunda 1017 ve 2020-2021'de de bin 136 kez havalanmıştı.

Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,405 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti. 2009-2010'da ise gol ortalaması 2,413 olarak kayıtlarda yer aldı.

Gollerin sezonlara göre dağılımı

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde, geride kalan 63 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı şöyle: