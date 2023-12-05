Puslu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.12.2023 11:45

Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligde son galibiyetini 10. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada evinde Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Sivasspor, ligin 14. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olarak oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.

Ligde puan cetvelinde 13. sırada bulunan Sivasspor, bu periyotta rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.

ETİKETLER
Sivasspor
Sıradaki Haber
Atletizm Milli Takımı uluslararası organizasyonlara Diyarbakır'da hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:10
İsrail ordusu: Gazze'ye 100 binden fazla top mermisi ateşledik
13:09
Kabine'nin yarın toplanması bekleniyor
13:05
İran, Umman Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 17 tekneye el koydu
13:02
Yunan İstihbaratı'ndan hükümet üyelerine akıllı telefon uyarısı
13:11
Bakan Yerlikaya: Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyeceğiz
12:43
Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Van depremlerinde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonuna başlandı
Van depremlerinde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonuna başlandı
FOTO FOKUS
Yasaklı ırk köpek, kadına ve kucağındaki köpeğe böyle saldırdı
Yasaklı ırk köpek, kadına ve kucağındaki köpeğe böyle saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ