Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Geride kalan 22 haftalık periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

İç sahada yenilgisi yok

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 10 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kaldı.

Evinde taraftarını üzmeyen ve söz konusu 10 maçta rakip fileleri 21 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise sadece 8 gol gördü.