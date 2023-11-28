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Spor
AA 28.11.2023 09:57

Sivasspor bu sezon evinde 7 maçtır kazanamıyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'un bu sezon iç sahadaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Sivasspor bu sezon evinde 7 maçtır kazanamıyor
[Fotograf: AA]

Sahasında oynadığı 1. hafta maçında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada da Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında aynı skorla sahadan ayrıldı. Ligin 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Sivas temsilcisi, 7. haftada ise Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

İç sahada ligin 9. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Sivasspor, 11. haftayı da Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 beraberlikle tamamladı.

Sivasspor, ligin 13. haftasında dün Trabzonspor ile 3-3 berabere kalarak bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçta da galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, sahasındaki 7 maçta 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 5 puan topladı. Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 36. haftasında 1-0'lık skorla Konyaspor karşısında alan Sivasspor, söz konusu sezonun son haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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