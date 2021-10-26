Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşma sonrası basın toplantısında konuştu.

Mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sergen Yalçın, karşılaşmayla ilgili "Güzel bir maç oldu. Rakibi de tebrik ediyorum. Oyuncular en iyi şekilde mücadele ettiler. Maç berabere de bitebilirdi. Futbolseverler güzel bir maç izledi" ifadelerini kullandı.

"Bu galibiyet bizim için moral oldu"

"Geriye düştükten sonra desteklerini sürdüren taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Oyuncularımızın mücadelesi neticesinde üç puanı kazandık. Derbi maçları kazanmak önemlidir. Bu galibiyet bizim için moral oldu. Oyuncularımız özgüven tazeledi." dedi.

"Kazanmak mutluluk verici"

"Oyunun büyük bir bölümü kontrolümüzde geçti. 2-1’den sonra baskı yedik ama baskıdan çıkmasını bildik. İki takım da Avrupa’dan döndüğü için yorgundu. Kazanmak mutluluk verici. Oyuncularımız geri dönüş sinyalleri verdi."

"Lütfen sabırlı olalım"

Derbi maçta iyi oynayan, savaşan ve kazanmak için her şeyini veren bir oyuncu grubu olduğunu vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig uzun bir maraton. Sezonun genelinde iyi bir istatistik yakalarsak final bölümünü görebiliriz. Avrupa maçları bizi yordu ve sakatlıklar yaşanmasına neden oldu. Aldığımız kötü sonuçlar taraftarlarımızın moralini bozdu. Biz taraftarlarımızdan daha çok üzüldük. Uzun maraton için kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sezon içinde her takım inişli çıkışlı grafik sergiler. Abartmaya, kaos yaratmaya gerek yok. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Lütfen sabırlı olalım. Oyuncularımıza ve taraftarlarımıza sezon boyunca ihtiyacımız var."

Geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk istediklerini kaydeden Yalçın, "Hedefimiz mayıs, haziran aylarını en yukarıda görmek. Henüz oturmamış şeyler var, onların oturmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Fatih Terim ile yaptığı sohbet

Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı sohbette ne konuştukları yönündeki soruyu yanıtlayan Yalçın, "Fatih Hoca antrenörlüğümü yapmış biri. Kendisini çok severim, saygı duyarım. Rakip olabiliriz ama sevgimiz, saygımız hocamıza karşı eksilmez. Kendisi Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı teknik direktörü. Onun yakaladığı başarıları belki hiçbir hoca yakalayamayacak. Biraz oyunla ilgili, biraz da Avrupa'daki durumla ilgili konuştuk. Aldığımız sonuçları konuştuk, oyunla ilgili bize bazı bilgiler verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Cyle Larin'in ve arkasında görev yapan Umut Meraş'ın ortaya koyduğu performansın kendisini memnun ettiğini anlatan Yalçın, "Larin'in özellikle geçen sezonki oyuna yakın bir performans sergilemesi beni memnun etti. Arkasında oynayan Umut'un da iyi oynaması mutluluk verici. Larin'in uzun zamandır dönüşünü bekliyorduk. Sakatlık yaşadı, milli takım süreci oldu. Yavaş yavaş aramıza dönüyor." açıklamasını yaptı.

Pjanic ve Teixeira'nın performansına değinen Yalçın, "İkisi de sakatlık yaşadı. Kaliteli oyuncular. Belli seviyeye çıkmaları zaman alacak. Sabırlı olmalıyız. Onlar da oynaya oynaya ritimlerini bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Sporting Lizbon'a yenildikleri maçta yedikleri gollerle ilgili açıklamalarının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Yalçın, "Söylediğim her şey doğru olacak diye bir şey yok. Bunlar benim fikrim, ben öyle düşünüyorum. Bu beni bağlıyor. Söylediklerimi eleştirebilirler. Yediğimiz gollere 'Şans golü.' dedim. Biz de Lizbon'a yan top attık. Hani onlar çalışıyordu, neden yediler? Necip'in aşırtmasıyla bugün gol attık. Futbol hatalar oyunudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece başarıya endeksli iş yapıyoruz"

Türkiye'de teknik direktörlerin zor bir iş yaptığına dikkati çeken Yalçın, "Başarısızlık durumunda ilk gidecek kişi teknik direktör. Sadece başarıya endeksli iş yapıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle değil, sadece bizde öyle. Avrupa'ya bakın kaç hoca değişiyor, bizde kaç hoca değişiyor? Bu doğal olarak beni ve birçok arkadaşımı maalesef zor duruma sokuyor. İşin gerçeği bu." diye konuştu.

Karşılaşmada görev alan hakem Fırat Aydınus'un iyi bir yönetim gösterdiğini kaydeden Yalçın, "Fırat hoca iyi maç yönetti. Ufak tefek hatalar olabilir. Can alıcı bir şey yoksa problem yok demektir. Penaltı kararı da doğruydu, pozisyon penaltıydı. Ama bize de aynısını verin, faulleri de verin. Maçı 5 dakika uzatıp 10 dakika oynatmayın. Amerikan futbolundan yediğimiz golde faulü verin. Amerikan futbolu oynamıyoruz, normal futbol oynuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.