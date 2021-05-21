A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2020 öncesi milli takımın son durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

EURO 2020'ye iyi bir sonuç alarak başlamak istediklerini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Bizim için gruptaki üç karşılaşma da zor ama en zoru ilk maç. Üç takım arasında İtalya'yı bir kademe daha yukarı koyuyorum. Açılış maçında karşılaşacağız. Her zaman Avrupa ve dünya şampiyonalarında yer alan ve futbol ülkesi olan bir takım. İtalya maçında iyi oynamak ve başarılı olmak bize çok büyük katkı yapacak. Alacağımız iyi sonuç, galibiyet veya beraberlik bize avantaj sağlar ama mağlubiyet de bizi bitirmez. İtalya maçını kazansak da yine garanti değil, Galler ve İsviçre karşılaşmaları da önemli. Hedefimiz gruptan çıkmak, bunun için de güzel futbol oynamak ve fair play duygularından asla vazgeçmemek" dedi.

"İlk hedefimiz İtalya maçı ve gruptan çıkmak"

Şenol Güneş, yarı final maçlarının yanı sıra finale ev sahipliği yapacak Wembley Stadı'nın kendisi için ne ifade ettiği yönündeki soruya ise "Wembley güzel saha. Londra önemli. Gruptan çıktıktan sonra gidebiliyor ya da direkt finalde orada olabiliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız. Hedefleri hep çok uzun vadeli düşünüyorum ama buna takılmam, öncelikle merdivenin ilk basamağını düşünürüm. İlk hedefimiz İtalya maçı ve gruptan çıkmak" şeklinde cevap verdi.

"İsviçre daha iyi görünmesine rağmen Galler de sürpriz yapabilir"

Gruptaki rakiplerin oyun tarzını da değerlendiren Şenol Güneş, şöyle devam etti:

"İsviçre daha iyi görünmesine rağmen Galler de sürpriz yapabilir. Galler yeni bir takım yaptı. Ryan Giggs ayrıldı ve yeni bir hoca geldi. Genelde İngiltere'de oynayan üst seviye oyunculara sahip. Savunmayı iyi yapan ve kontratağa iyi çıkan bir takım. İsviçre de üst seviye bir takım. Oyuncuları iyi liglerde görev yapıyor. Teknik özelliği iyi ve hücum varyasyonlarını iyi yapan bir takım. İtalya ise her ikisini de iyi yapıyor. Takım olarak iyi olmamız gerekiyor. Takım oyunu içerisinde bazı oyuncular öne çıkabilir. Üç rakibimiz de güçlü. FIFA sıralamasında hepsi bizden iyi durumda. Biz 29. sıradayız fakat onlarla yarışabileceğimizi, onları geçebileceğimizi ve başarmak için her şeyi verebileceğimizi biliyoruz. Kendimizi buna göre hazırlıyoruz."

"Serdar Dursun'u ileride tabii ki değerlendirebiliriz"

Şenol Güneş, Almanya'da sergilediği performansla gündeme gelen ancak milli takım kadrosunda yer almayan Serdar Dursun'u ileride değerlendirebileceklerini ifade etti.

Serdar Dursun'un başarısını önemsediğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Serdar ile Kenan Karaman aynı ligde oynuyor. Ancak Kenan'ı kullandığımız için 'Burak'tan sonra Kenan mı Serdar mı?' derseniz Kenan'ı düşünüyorum. Belki ileride konuşulabilir. Yetenekleri var. Son maçlarda daha çok toparladı. Serdar gol atabilen, savaşçı bir oyuncu. Şu an tercihimiz Burak, Kenan, Enes oldu. Bu kamp için takımla tanışsın, beraber olsun, direkt bir santrfor düşündüğüm için de Halil Dervişoğlu'nu düşündüm. İleride tabii ki değerlendirebilir" şeklinde konuştu.

"Her mevkiden oyuncunun Avrupa'ya gitmesini istiyorum"

Geniş bir kaleci rotasyonuna sahip olduklarını vurgulayan Şenol Güneş, her mevkiden oyuncunun Avrupa'ya gitmesini istediğini belirtti.

Bu sene Türk kalecilerin Avrupa'ya transfer olabileceğini dile getiren Güneş, "Kaleci farklı bir konumda. Takımlar kalecilerden pek vazgeçemiyor. Muslera varken Galatasaray kaleci almaz. Takımlar oturan kalecileri satmaz. Kaleciyi bırakırsanız dengeler bozulur. Trabzonspor belki Uğurcan'ı satacak. Belki ondan sonra 3-4 oyuncu daha gidecek. Gidenler, başka oyuncuların da önünü açıyor. Her mevkiden oyuncunun Avrupa'ya gitmesini istiyorum. Ülkeye döviz kazandırmasını, ülkenin tanıtımına katkı yapmasını isterim. Giden oyuncuların sayısının çok olmasını isterim, bu sene olacak gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Kaleci, stoper, forvet, orta saha oyuncularını hazır almaya çalışıyoruz"

Daha fazla sayıda oyuncu üretmeleri gerektiğini aktaran Şenol Güneş, "Biz kaleci, stoper, forvet, orta saha oyuncularını hazır almaya çalışıyoruz. Artık Burak'ın gidişiyle bu değişti. Daha önce de Cenk gitmişti ama o fazla oynayamadı. Burak bir çıkış yakaladı. Umarım sayıları artar. Gidecek ilk kaleci de örnek olacaktır, onun gidişi önemli. Kaleci yalnız adamdır. Yalnızlığını da hissettirmeden takımı taşıması gerekir. İnşallah başarılı kalecilerimiz bu sene gider. Şu an 4 kalecimiz var. Ayrıca Berke, Ersin, Doğan, İrfan Can var. Birçok kaleciye sahibiz" şeklinde görüş belirtti.

"Rakiplerimizin analizini yapıyoruz"

İlk etap kamp çalışmaları öncesi açıkladığı 30 kişilik aday kadroya davet edilmeyen bazı oyuncuların tepki göstermesiyle ilgili Şenol Güneş, "Herkes özgürdür. Kendi iradesi içinde davranışlarından sorumludur. İyi ya da kötü sorgulamam. Hiç olumsuz düşünmem. Herkesin kendi karakterini gösteriyor. Doğru mu, yanlış mı yaptığımı zaman gösterir. Bir şey söylemem, herkes kendine yakışanı yapar. Sitemini yapacağına, işini yapsın daha iyi. Burak'ı bazen oynatmadım, o zaman kazandım ben onu. Almadığım için oyuncular bana kızmasın. Kimseyi sevdiğim için oynatmadım. İşini iyi yaptığı için oynattım. Hep beraber yapacağız" dedi.

Milli takım kampına katılan futbolcuların çok mutlu olduğunu dile getiren Güneş, "Oyuncuları yeniden sıfırlayıp onların şampiyonaya hazır olmasını bekliyoruz. Kampın ilk bir haftasını fiziksel ve zihinsel yenilenme olarak düşündük. Birlikte yapacağız. Gelecek haftadan itibaren taktik idmanlara daha fazla ağırlık vereceğiz. İdmanlarımızı genellikle akşamları yapıyoruz. Sabahları ise özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mevcut oyuncularımızın daha güçlü olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakiplerimizin analizini yapıyoruz. Kendi planlarımızı çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'nin beklediği güzel futbol ve iyi sonuçlarla şampiyonadan ayrılırız" diye görüş belirtti.

"Pandemi koşulları hazırlık maçlarını etkiledi"

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hazırlık maçı programında değişiklik yaptıklarını kaydeden Şenol Güneş, şunları aktardı:

"Maalesef pandemi koşulları hazırlık maçlarını da etkiledi. Belçika ve Kuzey İrlanda ile maç yapacaktık ancak olmadı. Moldova ile maç oynayacağız. Kuzey İrlanda gelmek istemedi. Arnavutluk ile özel maç için konuştuk onlar da hazırlık müsabakası için Galler ile anlaştı. Gine ile hazırlık maçı yapacağız. Onlar burada. Şu an şartlar bunu gerektiriyor. Güçlü takım olarak Belçika'yı istiyordum. Belçika ile Brüksel'de hazırlık maçı yapacaktık ancak Belçika hükümeti izin vermedi. Çok olumsuz bakmıyorum. Oyun gücümüz var, sakatlık geçirmeden oyunumuz oynamak istiyoruz. Norveç ve Hollanda maçları önemli ölçü zaten bizim için. Tabii büyük takımlarla hazırlık maçı yapsak daha iyiydi ama olmadı. Kapanan ve zayıf takımlara karşı sıkıntımız var. Bunları aşmak için bir fırsat olabilir. İlk 2 maçı tüm oyuncuları görmek için yapacağız."

"Burak Yılmaz'a haksızlık yaptığımızı düşünüyorum"

Bu sezon Fransa'nın Lille takımında sergilediği performansla dikkati çeken Burak Yılmaz'ın milli takım için öncelikli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Güneş, şunları söyledi:

"Bu kadar yetenekleri olup da başarılı olabilecek olgusunu bize gösteren Burak Yılmaz'a haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Maddi değeri 5 ise 50 olmalıydı, oyuncu karakteri olarak saygınlık değeri yüzde 50 ise 80 ya da 100 olmalıydı. Burak bizim için öncelikli bir oyuncu. Bu bir eğitim meselesi. İnsanımızı dışarıda değil içeride üretmemiz gerekiyor. Buna örnek olarak Kovid-19'a karşı aşıyı bulan Uğur Şahin ve eşi Özlem Hanım'ı gösterebiliriz. Buradan Avrupa'ya gidip çok başarılı olan insanlarımız var. İmkan ve zaman verilirse Türk insanının neler başaracağını biliyoruz."

"Cengiz'i hazırlık maçlarında daha fazla oynatmayı düşünüyoruz"

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de fazla süre alamayan Cengiz Ünder'in son durumuyla ilgili Şenol Güneş, "Cengiz Ünder'in fiziksel bir sorunu yok. Sadece takımında oynamamanın verdiği moral bozukluğu ve sıkıntıları var. Cengiz'i hazırlık maçlarında daha fazla oynatmayı düşünüyoruz. Yetenekli bir oyuncu. Maçlarda göreceğiz, iyi olacağını düşünüyorum. Heyecanlı ve hırslı. Hedefin büyük olduğunu biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Ligimizde tempomuzun yavaş olması futbolun keyfini kaçırıyor"

Süper Lig'in son haftalarda heyecanlı bir şampiyonluk yarışına sahne olduğunu ve Beşiktaş'ın hak ederek mutlu sona ulaştığını belirten deneyimli teknik adam şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ı şampiyon oldukları için kutluyorum. Ligimizde iyi oyuncular ve hocalar var ancak daha hızlı ve tempolu oynamak durumundayız. Kazanmaya dönük düşünürken, tempomuzun yavaş ve yavan olması futbolun keyfini kaçırıyor. Son haftalarda goller fazla oldu, beklenmeyen sonuçlar çıktı. Hep şüphe üzerine gittik, bunu bırakalım. Yönetimler ve hocalar bunu çok fazla kullandılar ancak lig bittikten sonra bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu ile hakemlere değil takımlara ve oyunculara bağlı olarak sonucun ortaya çıktığını biliyoruz. Eksiklerimiz giderelim, analizimizi yapalım. İnşallah seneye daha iyi bir lig olur."