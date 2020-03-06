Maçın ardından basın mensuplarının bulunduğu alandan çıkış yapan sarı-lacivertli futbolcu çok sinirli olduğunu belirterek mikrofonlara konuşmak istemedi.

Sedat Ağçay, maç ile ilgili değerlendirmesini çıkış kapısının önünde yaptı.

"Çok sinirliyim konuşursam ceza alırım. Hakkınızı helal edin, konuşmayacağım. Bu nasıl bir maç yönetmek? Karius, 'Sana niye sarı kart verdi? Penaltı olup olmadığına hiçbir şey demiyorum ama sana nasıl sarı kart verdi?' diyor."