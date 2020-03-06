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Sedat Ağçay: Karius, 'Sana niye sarı kart verdi?' diyor
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde tecrübeli futbolcu Sedat Ağçay, hakem Arda Kardeşleri eleştirdi.
Maçın ardından basın mensuplarının bulunduğu alandan çıkış yapan sarı-lacivertli futbolcu çok sinirli olduğunu belirterek mikrofonlara konuşmak istemedi.
Sedat Ağçay, maç ile ilgili değerlendirmesini çıkış kapısının önünde yaptı.
"Çok sinirliyim konuşursam ceza alırım. Hakkınızı helal edin, konuşmayacağım. Bu nasıl bir maç yönetmek? Karius, 'Sana niye sarı kart verdi? Penaltı olup olmadığına hiçbir şey demiyorum ama sana nasıl sarı kart verdi?' diyor."
Etiketler: süper lig Sedat Ağçay MKE Ankaragücü BeşiktaşSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 00:13
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