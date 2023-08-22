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Spor
DHA 22.08.2023 11:24

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 6 transfer yapacak

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçında nerelerde eksik olduğunu gördüklerini belirterek, “6 transfer yapacağız” dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 6 transfer yapacak
[Fotograf: DHA]

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 19 Mayıs Stadı’nda Fenerbahçe ile oynanan ve 2-0 kaybedilen maçın ardından medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Yıldırım, Fenerbahçe maçına bir test maçı gibi baktıklarını, nerelerde eksik olduğunu gördüklerini belirtti.

"Hem hocamızla hem de kendi içimizde konuştuk. 6 transfer yapacağız."

"İskandinav ülkelerinden bir oyuncu ile anlaştım"

Aston Villa’dan iki oyuncuyla anlaştıklarını ancak Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı’nın devreye girdiğini, oyuncuların kendisine lazım olduğunu söylediğini ifade eden Başkan Yıldırım, "Oyuncuları elimden aldı” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, transfer için çalışmaları sürdürdüklerini, İskandinav ülkelerinden bir futbolcuyla anlaştıklarını ve şu an kulübüyle bonservis pazarlığı yaptıklarını söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, La Liga’dan bir forvet ile temas halinde olduklarını, futbolcuyla transferi konusunda belli bir mesafe aldıklarını ayrıca kulübüyle de bonservis pazarlığı yaptıklarını belirtti. Başkan Yıldırım, ilk 10 hedefinde bir değişiklik olmadığını ve bu doğrultuda ilerleyeceklerini de sözlerine ekledi.

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