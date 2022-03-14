Şehitkamil ilçesinin dezavantajlı bölgelerinden Gazikent Mahallesi'ndeki ilköğretim eğitimleri sırasında 10 yıl önce seçilen öğrencilerden kurulu Gaziantep Gençlik Doruk Takımı, elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Bünyesindeki sporcular 10 yıldır değişmeyen hokey takımı, ligdeki diğer takımların yaptıkları önemli transferlere rağmen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nde bu sezon şampiyon oldu.

Altyapısıyla hazırlıklarını sürdüren ve milli sporcuların yer aldığı takım, katılacağı Avrupa Kupası'nda şampiyon olmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Takım antrenörü Gökhan Gül, ilk günden bu yana Avrupa kupası hayaliyle yola çıktıklarını söyledi. Gül, aynı kadroyla Avrupa'ya gideceklerini anlattı.

"Şükürler olsun ki bu yıl Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde şampiyon olduk ve bunun sonucunda 2023'te Avrupa'da yapılacak olan Euro Cup'a katılma hak kazandık. Bu yıl 234 gol attık, 35 gol yedik ve turnuvanın en iyi kalecisi ile 88 golle en iyi oyuncusu takımımızdan çıktı. Avrupa'da en iyi 8 takım olacak ve biz de bu takımlardan birisiyiz. Kadınlarda ilk defa en üst düzeyde ülkemizi temsil edeceğiz, bu da bize nasip oldu."

[Fotoğraf: AA]

"Kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla ligde mücadele verdik"

Gül, takımı kurdukları günden itibaren kendi yetiştirdikleri sporcularla mücadele ettiklerini ve transfer yapmadıklarını dile getirdi.

Gül, ligdeki rakiplerinin yurt dışından derece elde eden sporcuları transfer ettiklerine dikkati çekti.

"Kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla ligde mücadele verdik. Biz inanmıştık, inandığımız ekiple, Gaziantep'in çocuklarıyla başarılı olacağımızı biliyorduk, buna da ulaştık. Bundan sonra da gelecek sene hedeflediğimiz Euro Cup'a giderken de hiçbir yerden transfer almadan Avrupa'nın devleriyle mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz, ülkemizi yurt dışında temsil ederek kupa almak. Bunu da inşallah kendi yetiştirdiğimiz sporcularla, altyapımızdan yetişen oyuncularımızla yapmayı istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçte olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu ligdeki maçlarla gösterdik."

[Fotoğraf: AA]

Gül, başarılarına katkı sağlayan Vali Davut Gül, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile iş insanı Cahit Çıkmaz'a teşekkür etti.

"Avrupa'ya en iyi 8 takım arasında gideceğiz"

Takım kaptanı ve milli sporcu Berfin Epengin ise 10 yıldır aynı takımda mücadele ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Epengin, ortaokuldaki sınıf arkadaşlarıyla takımda mücadele ettiklerini anlattı.

"Hiçbir arkadaşımız takımı bırakmadı. Birbirimize inandık ve şampiyon olduk. Avrupa'ya en iyi 8 takım arasında gideceğiz. Bunun için birbirimize çok inandık, derece elde edeceğimize inanıyoruz."