Sakarya bisiklette 3 uluslarası organizasyona ev sahipliği yapacak

Sakarya 2 dünya kupası ve 1 Avrupa kupası organizasyonunun ev sahipliğini üstlenecek.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek yarışlar kapsamında çeşitli etkinlikler, bisiklet festivalleri, çekilişler ve çocuk oyunları düzenlenecek.

İlk olarak Tour Of Sakarya Yol Bisiklet Yarışması ile start alacak yarışlar, 17-20 Mayıs'ta 4 etapta gerçekleştirilecek. MTB CUP yarışları 17 Mayıs'ta, MTB Night Cup yarışları ise 19 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışlar, 21 Mayıs'ta UCI MTB Eliminator Dünya Kupasıyla devam edecek. Ardından 3-4 Haziran'da UCI BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları gerçekleştirilecek. UEC BMX Avrupa Kupası ise 10-11 Haziran'da organize edilecek.